Hayatımızın bir parçası haline geldi! Maske kullanırken dikkatli olmak gerek
Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte maske kullanmak, günlük hayatımızın önemli bir parçası haline geldi.
KAHRAMANMARAŞ 07.04.2021, 17:58 07.04.2021, 19:05
Sürekli maske kullanmak cilt sorunlarını da beraberinde getiriyor.
Maske, korunmasız bir ciltte yüzümüze devamlı sürtünerek kıl folikül ve yağ bezelerimizin ağızlarını tıkayarak ‘akne’ dediğimiz sivilcelerin oluşmasına zemin hazırlıyor.
Yüzde terleme ve sıcaklık artışına neden olarak yüzde kızarıklık ve damarlanma artışıyla seyreden gül hastalığının alevlenmesine de yol açıyor.
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