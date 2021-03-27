Hayırsever İş İnsanı Adem Mağralı’dan eğitime destek!

Anaokulu öğrencilerini ziyaret eden iş insanı Adem Mağralı bu sefer de Türkiye genelinde düzenlenen Ödüllü Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarına ait yarışma kitaplarını köy okullarında ki öğrencilere ücretsiz olarak dağıttı.

Kürtül İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden Âdem Mağralı, okul Müdürü Tuncay Kılıç ile görüştükten sonra çocuklara yarışma kitaplarını dağıttı.

‘Biz birlikte güçlüyüz’ sloganıyla çeşitli alanlarda yardım faaliyeti yapan Adem Mağralı konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Ufka Yolculuk Yarışmalarını yakından takip ediyorum, kaliteli ve özgün bir organizasyon. Yarışmanın bu sene ki konusu hepimizi yakından ilgilendiren bir konu olan “Sağlıklı Yaşam”. Öğrencilere kitapları sevdiren ve kitap okuma alışkanlığı kazandıran bu yarışmada Türkiye derecesi yapanlara birçok ödül var, Kahramanmaraş’ta dereceye giren öğrencilere de ayrıca 30 bin lira para ödülü veriliyor.

Bende bu ödülleri kırsalda bulunan köy okulu öğrencilerinin de kazanabilmesi için böyle bir çalışma yapmak istedim” dedi.