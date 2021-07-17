Her bütçeye uygun alışveriş imkanı sunuyor!
Her bayram Kahramanmaraş'ta bölgenin en büyük Gross marketi olarak hizmet veren Ayranpınar Gross market, 365 gün indirim ve kampanyaları ile her kesime hitap etmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 17.07.2021, 16:40 17.07.2021, 18:40
Ayranpınar Gross Market, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların yüzünü güldürürken, 10-26 Temmuz tarihleri arasında başlattığı kampanya ile Kahramanmaraş halkının daha hesaplı alışveriş yapması için hizmet veriyor.
Bayram indirimlerini geleneksel hale getiren Ayranpınar Gross Market, Otogarın Karşısındaki şubesi, Tekerek Şubesi ve Demirciler Çarşısında şubesiyle Kahramanmaraşlı vatandaşları bekliyor.
Ayranpınar gross market’İn, Kurban bayramının birinci ve ikinci gün kapalı olacağını üçüncü gününden itibaren ise tekrardan hizmet vermeye başlayacaklarını söyleyen Ayranpınar Gross Market Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Ayranpınar, “tüm vatandaşların Kurban Bayramı mübarek olsun” dedi.
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