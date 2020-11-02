‘Her Yönüyle Maraş Biberi’ Konulu e-Panel Düzenlendi

Panelin moderatörlüğünü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cuma Akbay gerçekleştirirken, panelde konuşmacı olarak; Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, KSÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Güvenç, KSÜ Pazarcık Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Aytop, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doğan Gözcü yer aldı.

Maraş Biberi sektöründe gerek üretim aşamasında ve gerekse işleme ve pazarlanma aşamalarında yaşanan problemlerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen e-panelin açılışında konuşan Prof. Dr. Cuma Akbay, paneli düzenleyen Avrasya Tarım Ekonomistleri Derneği hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Maraş Biberi sektörünün sorunlarına dikkat çeken Prof. Dr. Akbay, panelin tüm tarım camiasına, bölgemize, kırmızıbiber sektörüne faydalı olması temennisini dile getirdi.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt ise Maraş Biberi konusunda Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye’de son kayıtlara göre 912 bin-915 bin dekar alanda 2 milyon 800 milyon ton biber üretimi gerçekleştiğini ifade eden Bozkurt, “Kahramanmaraş’ta normalde 25 bin dekar alanda biberimiz var fakat bunların hepsi kurutmalık, baharatlık biber değil. Bunun 12 bin ilâ 12 bin 500 dönümlük alanında baharatlık biber üretimimiz var. Toplam üretimimiz ise 24-25 bin ton civarında. Kahramanmaraş, biber üretiminde Türkiye genelinde salçalık, kurutmalık, çarliston gibi ayrımları yapmadan konuşursak 5 ve 6’ncı sıralarda görünüyor. Kurutmalık ve baharatlık bibere gelince Gaziantep ve Şanlıurfa’dan sonra üçüncü sırada yer almaktayız.” diye konuştu.

KSÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Güvenç ise konuşmasında Maraş Biberinin üretimi, üretim aşamasında karşılaşılan sorunlar, yetiştiricilik, ar-ge ve dış ticaret konusuna ilişkin bilgiler verdi.

Sahip olduğu ekolojik şartlar biber üretiminde oldukça uygun olan Türkiye ve özel olarak Kahramanmaraş’ın bu potansiyelini iç ve dış pazar ihtiyaçlarını karşılamak için daha etkin değerlendirmesinin mümkün olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Güvenç, bu amaçla üretim ve pazarlama aşamalarında girdi maliyetlerinin azaltılması, ambalajlama ve standardizasyon gibi gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu da Kahramanmaraş Ticaret Borsasının Maraş Biberi çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Yapımı devam eden yeni hizmet binasında kurulacak uluslararası akredite laboratuvarda biberin her türlü analizinin yapılacağını belirten Balsuyu, “Maraş Biberinin Türkiye’de ve tüm

dünyada hak ettiği yere geleceğine inanıyoruz. Biz Kahramanmaraş Ticaret Borsası olarak bu alt yapının oluşturulması için her türlü hizmete her zaman hazırız.” dedi.

KSÜ Pazarcık Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yeşim Aytop ise Maraş Biberi üretim ekonomisi, üretici sorunları ve tüketim durumları hakkında bilgiler verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doğan Gözcü de Enstitünün geliştirdiği kırmızıbiber tohumları, kırmızıbiberde hastalık ve zararlılarla mücadele ve enstitünün makinalı hasada uygun ıslah çalışmaları hakkında bilgi verdi.