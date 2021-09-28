İki üniversite arasındaki verimli işbirliğinin güçlendirilmesi hususunda istişarelerde bulunuldu

KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder’in de hazır bulunduğu görüşmede Kahramanmaraş’ın iki üniversitesi arasında, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında yürütülen faaliyetler ve planlanan çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede KSÜ’de bünyesindeyken KİÜ’ye tahsisi gerçekleşen Türkoğlu ve Karacasu Yerleşkelerinin mevcut durumu ve yerleşkede yapımı planlanan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Şehir ve ülke kalkınmasına daha fazla katkı sunmak amacıyla Kahramanmaraş’ın üniversiteleri olarak sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını belirten KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, iki üniversite arasındaki etkili ve verimli işbirliklerinin güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, kurulduğu ilk günden itibaren KİÜ’ye desteklerini esirgemeyen Rektör Can’a ve ekibine teşekkürlerini sundu.