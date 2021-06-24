İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile HEFİAD arasında protokol!

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Helal Finans Araştırma Derneği (HEFİAD) arasında gerçekleştirilen tören ile protokol imzalandı.

Protokol 2021-2022 eğitim öğretim yılında ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “Komşuluk Mazi Olmasın“ konulu resim, şiir, kompozisyon yarışmaları ile “Sevgili Günlüğüm” adlı projeleri kapsayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen protokolüne Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Cemal Yılmaz, Helal Finans Araştırmaları Derneği Başkanı Mehmet Gürdaş, okul müdürleri ve öğrenciler katılım sağladı.

İmza töreninin ardından protokole katılım sağlayan öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Program sonrası Helal Finans Araştırmaları Derneği Başkanı Mehmet Gürdaş yaptığı açıklama da “bu güzel işe vesile olan il müdürümüz Cemal Bey’e teşekkür ederim” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise yaptığı açıklama da “bu tür projelerin önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.