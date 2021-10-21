İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman, Çağlayancerit'teki okulları ziyaret etti

Çağlayancerit ilçesinde yaptığı ziyaret kapsamında bazı okullarda öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Çağlayancerit Kaymakamlığı, Çağlayancerit Belediyesi ve Çağlayancerit İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'ne de konuk oldu.

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın, beraberindeki İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Halit Demirtaş, Önder Gökşen ve Şube Müdürü Kemal Kösekul ile gerçekleştirdiği Çağlayancerit ziyaretinde ilk durağı Şehit Orhan Sürmen Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Burada öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelen İl Müdürü Yusuf Kahraman, öğretmen ve öğrenciler ile sohbetler gerçekleştirdi.

Ardından Çağlayancerit Kaymakamı Talha Battal ile Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun’u makamlarında ziyaret eden İl Müdürü Yusuf Kahraman, ilçenin eğitim durumu ile ilgili istişareler gerçekleştirdi.

İl Müdürü Yusuf Kahraman, Çağlayancerit ilçesinde görev yapan okul ve kurum müdürleriyle gerçekleştirdiği toplantıda ise müdürlerin talep, istek ve önerilerini dinleyerek sorunların çözümü konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Ardından Çağlayancerit İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Öztürk'ü makamında ziyaret eden İl Müdürü Yusuf Kahraman, şube müdürleri ve kurum personelleri ile tanıştı.

İl Müdürü Yusuf Kahraman, Çağlayancerit Kaymakamı Talha Battal, İlçe Müdürü Ali Öztürk ve Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun ile birlikte Ömer Halisdemir Yatılı Bölge Ortaokulu ziyaretinin ardından yapımı devam eden okul inşaatlarını yerinde inceledi ve inşaatlarla ilgili bilgiler aldı.

Son ziyaretini Çağlayancerit Kaymakamı Talha Battal ve İlçe Müdürü Ali Öztürk ile birlikte Helete Anadolu Lisesi’ne gerçekleştiren İl Müdürü Yusuf Kahraman, öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

İl Müdürü Yusuf Kahraman, gerçekleştirdiği ziyaretlerde yüz yüze eğitime tekrar ara verilmemesi için özellikle okullarımızda maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiği konusunda öğrencilere telkinlerde bulunarak salgın konusunda çok dikkatli ve hassas olmaları gerektiğini ifade etti. İl Müdürü Yusuf Kahraman, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Okul yöneticileri ve öğretmenler ile gerçekleştirdiği sohbetlerde ise okullardan ayrı geçen bir buçuk yıllık süre içerisinde okulların ve öğretmenlerin öneminin çok daha iyi anlaşıldığını belirten İl Müdürü Yusuf Kahraman, yeni eğitim ve öğretim yılında kendilerinden daha büyük gayret beklediklerini ifade etti ve hayırlı bir eğitim ve öğretim yılı diledi.