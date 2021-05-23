İl Müdürü Akbalaban, Başkan Balcıoğlu'nu ziyaret etti
Sosyal Güvenlik Kurumu Kahramanmaraş İl Müdürü Harun Akbalaban, SGK Haftası dolayısıyla Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’na ziyaret gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 23.05.2021, 15:39 23.05.2021, 17:21
Başkan Balcıoğlu, İl Müdürü Akbalaban ve ekibini makamında ağırladı.
Ziyarette Kahramanmaraş’ın sağlık ve hizmet konuları konuşuldu.
Ziyaretin ardından Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Kahramanmaraş İl Müdürü Harun Akbalaban “Kahramanmaraş’ın iş insanlarının en büyük temsilcilerinden birisi olan Ticaret ve Sanayi odamızı işverenlerimizin adına ziyaret ettik” ifadelerine yer verdi.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’da Aksu Haber’e yaptığı açıklamada “bu hafta SGK haftamız ve SGK İl müdürümüz ile ekip arkadaşları bizleri ziyarete geldi kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
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