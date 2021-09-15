İleri yaş atölyeleri’nde başvurular başlıyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş üzeri vatandaşlar için düzenlediği “İleri Yaş Atölyeleri” başvuruları başlıyor. Çini ve seramik, müzik, sanat ve ileri yaş atölyesi olmak üzere 4 farklı branşta verilecek eğitimler için son başvuru tarihi 20 Eylül Pazartesi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaşlı vatandaşların toplumsal hayata entegrasyonunu sağlayacak önemli bir eğitim programı hayata geçiriyor. Kahramanmaraş Valiliği, Sütçü İmam Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde düzenlenen proje kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşlara bir dizi atölye eğitimi verilecek. Çini ve seramik, müzik, sanat ve ileri yaş atölyeleri olmak üzere toplamda 4 farklı atölyede düzenlenen eğitimler ile yaşlı vatandaşların bilişsel yönlerini geliştirip günlük yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Kültür Park’ta yer alan Engelli ve Yaşlı Şube Müdürlüğü’ne yapılabilen başvurularda son başvuru tarihi ise 20 Eylül Pazartesi günü olarak belirlendi. Düzenlenen eğitim programlarına ilişkin yapılan açıklamada, vatandaşların detaylı bilgiyi 0344 225 71 88 numaralı çağrı hattından alabileceği bildirildi.
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