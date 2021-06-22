İnternational Hair Festival’de biz de varız!

Her yıl Antalya’da binlerce kuaför ve berberin katılımıyla onlarca ülkenin de yer aldığı ”İnternational Hair Festival’de” bu sezon Kahramanmaraş’ta kendini gösterecek.

Kahraman kentten bir grup kuaför ve berberin kurduğu takım şehri en güzel şekilde temsil edebilmek amacıyla 25/28 Ekim tarihlerinde Antalyada düzenlenecek olan Türkiye’nin en önemli festivallerinden “İnternational Hair Festival’de” boy gösterecek.

Berber ve kuaförlerden oluşan bu takım KMESOB Başkanı Ahmet Kuybu'yu ziyaret etti.

Burada festival hakkında görüş alışverişinde bulunularak yapılabilecekler hakkında konuşuldu.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan zamanda takım kaptanı saç stil danışmanı Ahmet Ceyhan kenti en iyi şekilde temsil edeceklerine dikkat çekti.

KMESOB Başkanı Ahmet Kuybu ise şehrin tanıtımına bu tür projelerin çok büyük destek olduğunu belirtti.