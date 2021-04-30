İstanbul'da katliam önlendi, 2 terörist yakalandı

Geçtiğimiz gün İstanbul’da 15 Temmuz demokrasi otogarında hareketli saatler yaşandı. Polis şüphelendiği 2 kişi durdurmak isteyince kovalamaca başladı.

Şüphelilerden biri bu arada sırt çantası yol kenarındaki bir aracın altına attı. Şüpheli Kaçmaya devam etse de polise yakalamaktan kurtulamadı. Otogar içerisine kaçan diğer şüphelide gözaltına alındı

Ele geçirilen sırt çantasından 5 kilo gram ağırlığında patlayıcı çıktı. Patlamaya hazır düzeneklerin 4’ü uzaktan kumandalı 2’si zaman ayarlıydı

Ayrı araçlarla bölgeye gelen 2 teröristin olay yerine gelirken ve yakalandıkları ana ait görüntüler de ortaya çıktı. Sorgularının ardından olayla bağlantılı olduğundan şüphelenilen 1 kişi daha yakalandı

Saldırı hazırlığı yaparken yakalanan teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kıyafetlerini birbirleriyle değiştirdikleri belirlendi

Teröristlerin peronlara ayrı ayrı geldiği telefon trafiğinden sonra tuvalette kıyafetlerini birbirleriyle değiştirdikleri belirlendi