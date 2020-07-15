İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Çabukel yeni dönem için adaylığını açıkladı!

Çabukel, sözlerine şöyle başladı; ‘’Bugüne kadar tarihimize şan vermiş bir çok lider geldi ve geçti. Biz onların bizlere bırakmış olduğu eserler ile andık. Yüce Türk milletinin bugüne kadar ki şanından bahsettik. Biz her ne kadar yeni kurulan bir partide olsak, bilgi birikimi, misyon ve vizyonumuz ile kısa zamanda milletin gönlünde taht kurmuş ve Meral Akşener önderliğinde Türkiye’nin birinci partisi olmaya aday olarak gidiyoruz. Bugüne kadar görevimizi layığıyla yaptık. Bundan sonrada yapağız.’’



Mevcut başkan Ahmet çabukel, Biz İYİ Parti İl Başkanlığımız döneminde, birçok çalışmaya imza attık. Sanayi, tekstil, çevre kirliliği, hayvan hakları, kadın ve gençlerle ilgili sadece 2 yılda onlarca çalışma yaptık’’ ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kahramanmaraş teşkilatına bir binada kazandırdıklarını söyleyen Çabukel, ‘’Bugüne kadar yaptıklarımız gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır. İnşallah gelecek seçimlerde İYİ Parti Kahramanmaraş’tan 4 milletvekili çıkaracak ve iktidar olacağız’’ diye konuştu.