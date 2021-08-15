KAFUM Alışveriş Fuarında EXPO 2023 stantı!
Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odasınca düzenlenen 3. Alışveriş Festivali ve Fuarı'nın açılışı yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 15.08.2021, 12:55 15.08.2021, 13:05
Onikişubat Belediyesi ise Kahramanmaraş’ta yapılacak turizm tanıtım ve reklam anlamında büyük katma değer sağlayacak marka değeri kazandıracak EXPO 2023 projesi hakkında gelen misafirlere bilgiler paylaştı.
Düzenlenen 3. Alışveriş Festivali ve Fuarı’nı gezmeye gelen vatandaşlar ise Onikişubat Belediyesinin standına uğrayacak bilgiler aldı.
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