Kahramanmaraş Barosu'nda Muhammed Burak Gül, güven tazeledi!
Kahramanmaraş Barosu’nda hafta sonu genel kurul heyecanı yaşanırken, mevcut Başkan Muhammed Burak Gül ile Sinan Ölker’in yarıştığı seçimde 469 oy alan Muhammed Burak Gül, güven tazeledi.
2020 yılında yapılması planlanan ancak pandemi süreci nedeniyle yapılamayan Kahramanmaraş Baro Başkanlığı seçimi, yasakların kalmasıyla birlikte yapıldı.
Kahramanmaraş Barosu’nun Olağan Genel Kurulu 3 Temmuz Cumartesi günü Baro Başkanlığı toplantı salonunda konuşmalar ve faaliyet raporlarının okunmasıyla başladı. 4 Temmuz Pazar günü ise Başkanlık için seçim yapıldı.
Mevcut Başkan Muhammed Burak Gül’ün yeniden aday olduğu seçimde diğer bir aday ise yine geçtiğimiz dönemde aday olan Sinan Ölker bu yılda Gül ile yarıştı.
Sabah saatlerinde oy verme işlemleri başlarken, saat 17:00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Sandık başına giden avukatların 469’nun oyunu alan Av. Gül, yeniden Kahramanmaraş Baro Başkanı seçildi. Diğer aday Av. Sinan Ölker ise 424 oy aldı.
Bu sonuçla Baro’nun Başkanı bir kez daha Muhammed Burak Gül oldu.
Seçimin ardından konuşan Gül, kendisini destekleyip, oy veren, vermeyen herkese teşekkür ederken, yeni dönemde daha çok çalışacaklarını vurguladı.
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