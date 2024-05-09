KMTSO ev sahipliğinde ve organizasyonunda gerçekleştirilen programa; Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve firma temsilcileri katıldı.

Önemli konuların ele alındığı ‘Şans Sohbetleri’ programı, katılımcıların bir araya gelerek sektörel gelişmeleri değerlendirmesi ve geleceğe dair stratejik adımların tartışılması için önemli bir fırsat sunarken, etkinlik boyunca sektörel yenilikler ve ekonomik trendler masaya yatırıldı.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu yapmış olduğu konuşmasında Kahramanmaraş ekonomisine dikkat çekti.