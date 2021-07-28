Kahramanmaraş bölgesinde en konsept güzellik merkezi seçildi
Kahramanmaraş’ın en konsept güzellik merkezinde yenilikler devam ediyor.
Kahramanmaraş’ta yıl boyunca göstermiş olduğu özverili çalışmalar sonucunda, İstanbul’da düzenlenen yarışmada Kahramanmaraş bölgesinde en konsept Güzellik Merkezi Gökçe Çetin Güzellik sanat stüdyosu seçildi.
2008 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteren Uzman Estetisyen Gökçe Çetin, başarısının sırrını Aksu Habere anlattı.
Kurucusu olduğu ve kendi ismini verdiği Gökçe Çetin Beauty art studio bir yılda 2 merkez açarak kalitesi ve özverili çalışmalarıyla Kahramanmaraş’ta ve bölgesinde tercih edilen konum haline geldi.
Uzman Estetisyen Gökçe Çetin, Kahramanmaraşlılar için bir müjdeli haberi de aksu haberle verdi. Yeniliklere devam ederek bugünlerde Kahramanmaraş’ın en büyük güzellik merkezini açacağının müjdesini veren çetin, güzellikten, sağlığa kadar geniş yelpaze içeren merkezde saunadan hamama plates ve mevcutta devam eden diyetisyen danışmanlığı gibi birçok işlemleri aktif bir şekilde uygulanacağını söyledi.
Muhabir: Gökhan ÇALI
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