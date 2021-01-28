Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerden etkilenen sektörlerin başında kuşkusuz lokanta, restoran ve kafe gibi yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren esnaflar geliyor. Mart 2020 tarihinden itibaren başlayan kısıtlamalarla paket servise dönen ancak elde ettikleri gelirle, giderlerini karşılamakta zorluk çeken esnafların imdadına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yetişti.

DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

2021 yılının ilk AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN BİZLERİN YANINDA OLMASI ÇOK ÖNEMLİ”,

Yaşanan gelişmelerin ardından verilmesi planlanan destekle ilgili konuşan Kahramanmaraş Dondurmacılar, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Erdal Kanbur, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destek açıklamasının esnafları mutlu ettiğini söyledi. Pandemi sürecinde özellikle yeme-içme sektöründeki esnafların oldukça etkilendiğini dile getiren Kanbur, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeme içme sektörü olumsuz etkilendi. Cumhurbaşkanımız sorunlarımızı dile getirdiği için teşekkür ederim. Bu zor süreçte cumhurbaşkanımızın bizlerin yanında olması esnaflarımızı mutlu etti. Koronavirüs nedeniyle kapalı olan lokantacılar ne kadar da paket servis yapsalar da normal cirolarını bulma imkânları olmadı” şeklinde konuştu.

DESTEK HEM MADDİ HEM MANEVİ ANLAMDA OLUMLU ETKİ YARATTI”

Destek cümlesinin esnaflarda hem maddi hem de manevi olarak olumlu bir etki yarattığını vurgulayan Kanbur, son olarak sözlerine şunları ekledi: “İş yerlerimizin masrafları var, işçi çalıştırıyorlar, iş yeri kiraları var. Koronavirüs tedbirleri herkesi etkilediği gibi lokantacı esnafımızı da etkiledi. Devletimiz tarafından daha önce kira ve gelir kaybı desteği yapıldı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeme içme sektöründeki esnaflara destek verileceğini açıklaması bizler için çok önemli. Verilecek olan destek belki esnaflarımıza yeterli gelmeyecek ama en azından can suyu olacak. Bu bağlamda devletimize ve cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.”