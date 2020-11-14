Kahramanmaraş dondurması dört mevsim faydalı!
İsmi Kahramanmaraş ile bütünleşen, Türkiye’de ve dünyada söz sahibi olan Kahramanmaraş dondurması her mevsim tüketilebilirken, uzmanlar sağlığa olan faydalarını saymakla bitiremedi.
KAHRAMANMARAŞ 14.11.2020, 16:40 14.11.2020, 18:37
Yaptığı başarılı ataklarla ismini her kulvarda duyuran Kahramanmaraş, dondurması ile de ismini duyurdu.
Dört mevsim yenilebilen Kahramanmaraş dondurmasının hiçbir yan etkisi de bulunmuyor.
Diyetisyen Nurten Bekit, porsiyonlara dikkat edildiği sürece Maraş Dondurmasının bağışıklığı güçlendireceğini söyledi.
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