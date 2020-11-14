Kahramanmaraş dondurması dört mevsim faydalı!

Yaptığı başarılı ataklarla ismini her kulvarda duyuran Kahramanmaraş, dondurması ile de ismini duyurdu.

Dört mevsim yenilebilen Kahramanmaraş dondurmasının hiçbir yan etkisi de bulunmuyor.

Diyetisyen Nurten Bekit, porsiyonlara dikkat edildiği sürece Maraş Dondurmasının bağışıklığı güçlendireceğini söyledi.