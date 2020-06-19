Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir başarılı operasyona daha imza attı!

Kahramanmaraş’ta altı yıldır faili belli olmayan cinayeti aydınlatan Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona imza atarak, zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

KAHRAMANMARAŞ 19.06.2020, 20:31 19.06.2020, 21:14
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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir başarılı operasyona daha imza attı!

Kahramanmaraş Polisi Yaşlı Karı Kocayı Canice Katleden Binbirsurat Katili bir bağ evine yaptığı operasyonla yakaladı. Kendisini farklı isimle tanıtan caninin o kişi olduğu parmak izi terkiki ile ortaya çıktı. Yıllardır eşkal değiştirip kaçan zanlı, dört tarafı kamera ile takip edilen bir bağ evinde çok sayıda polisin katıldığı operasyonda yakalandı

Kırsal arazide uzun soluklu takip yapan polis, satılık arazi arayan kişiler süsü vererek bilgi topladı.

Eldeki resimler ile örtüşen kişi bölgede bağ evi bekçiliği yapan sözde osman olarak bilenen şahsın birebir aynısıydı. Evin etrafını kuşatan polis, çok sayıda polis ile baskın yaptı. Yakalan kişi insanın kanını donduran bir katildi. 

18.11.2014 günü Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi Çınarpınar Köyü Musalı Obası mevkiinde bulunan bağ evinde ikamet eden Ali Demir (79) ve eşi Emine Demir(74)  başlarına sert cisimle vurularak ve yakılarak öldürülmüş şekilde bulunmuştu. 

Olay sonrasında öldürülen Ali Demir'in kardeşinin Kahramanmaraş Merkezdeki adresinin penceresine kimligi meçhul kişilerce mektup bırakılmış, mektupta olayla ilgisiz kişilerin muhtarlık seçimi için cinayet istediği asılsız iddiası yer alan ihbar bulunuyordu. Yapılan incelemede mektubun olayı farklı yönlere saptırmak için yazıldığı anlaşılmıştı. 

2014 yılında jandarma bölgesinde meydana gelen faili meçhul cinayeti, 2016 yılında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırmaya başladı. Özel Polis Ekibi yaptığı detaylı araştırmada,  onlayın meydana geldiği bağ evinin etrafındaki ıssız arazide tarihi eser arayan kişileri mercek altına aldı. 

Bu yolla araştırmasını derinlestiren polis, topladığı deliler ile birlikte Evli ve iki çocuk babası   Ahmet Karapınar isimli şahsı tespit etti. Şahsın 2001 yılında muğla ilinde yine aynı yöntemle bir kişinin başını balyozla ezerek öldürdüğü ve uzun yıllar cezaevinde yattığı tespit edilmişti. 
Tespit edilem Şahısla bağlantılı adreslere operasyon yapan ekipler, Ahmet Karapınar'ı o tarihte yakalayamadı, ancak o dönem evinde kaldığı yegeni Melek Onaran'ı (41) gözaltına aldı.  Gözaltına alınan Melek Onaran, olay gecesi evine gelen Ahmet Karapınar'ın kanlı elbiselerini yok ettiğini ve konuyu saptırmak için Ahmet Karapınar'ın istediği ile sanki olayın muhtarlık seçimi ile ilgili olgunu içerir mektup yazdığını beyan etti. 
Asılsız mektubu yazan Melek Onaran, delileri yok etmekten ve iftira suçundan adliyeye sevk edilmişti. O tarihteki ifadesinde cinayeti dayısı Ahmet Karapınar'ın ölen şahıslar ile tarihi eser ilişkisi nedeniyle  işlediğini, olayı kendisine anlattığını itiraf etmişti. 
Firari olarak Aranmaya başlanan Ahmet Karapınar, geçen zamana rağmen bir türlü bulunamamıştı. 

Sürekli eşkal ve kimlik değiştiren cani, binbirsurat olarak anılmaya başlandı.

Uzun süredir şahsı arayan Cinayet ekipleri, 19.06.2020 günü saat 17.00'de Ahmet Karapınar'ı Dulkadiroglu Yusuf Hacılı Mahallesinde bir bağ evine operasyon düzenledi. Kendisini başka isimle tanıtan şahsın gerçek kimligi parmak izinden saptandı. Profesyonel sorgu taktikleri ile konuşturulan zanlı, kan donduran cinayeti itiraf etti.
Öldürdüğü şahısların evinin yakınındaki arazide tarihi eser aradıklarını, Ahmet Demir ve eşinin kendisini eve çağırdığını, aralarında tartışma çıktığını, şahısları bu esnada başlarına defalarca takoz vurarak öldürdüğünü, üzerlerine gaz lambasındaki gazı dökerek yaktığını itiraf etti. Şahıs yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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