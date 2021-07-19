Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Cebeloğlu'dan Kurban Bayramı mesajı

Cebeloğlu, mesajında, dini bayramların insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, birlik ve beraberliği kuvvetlendiren, milli ve dini duyguların uygulandığı, örf ve adetlerin sergilendiği, toplumda millet olma bilincinin şekillendiği ve güçlendiği, hoşgörünün hakim olduğu müstesna günlerin olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'nın yardımlaşma ve paylaşmayı simgelediğini belirten Cebeloğlu, şunları kaydetti:

"Bütün bu değerleri özünde barındıran dinimizin anlamlı günlerinden biri olan Kurban Bayramı, özellikle 'yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmayı' simgelemektedir. Bu vesileyle toplumsal birliğimizi daha da güçlü tutmalı, her türlü dayanışmayı ve bütünlüğü güçlü bir şekilde desteklemeliyiz. İl Emniyet Müdürlüğü olarak Kurban Bayramı münasebetiyle vatandaşlarımızın bayramı en iyi şekilde, huzur ve güven ortamında geçirmeleri için gereken tüm tedbirleri almış olmakla birlikte Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında özel araçlarıyla seyahat edecek olan tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından, bayramın gözyaşından uzak ve sevinçle kutlanabilmesi için trafik kurallarına riayet etmelerini temenni eder Kurban Bayramını güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmeleri için bayram tatili süresince fedakarca çalışacak olan personelim ve şahsım adına bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutlarım."