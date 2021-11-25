Kahramanmaraş Emniyeti, telefon dolandırıcılığına karşı uyardı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: "İlimizde meydana gelen "İletişim Yolu ile Dolandırıcılık" olayları ile ilgili olarak vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine yönelik yapılan tüm ikaz ve uyarılara rağmen, halen kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp, hesapla ilgili işlem yapıldığı, bu işlemden bilgisinin olup olmadığı sorularak, işlem iptali veya benzer yöntemlerle vatandaşlarımızdan tüm hesap bilgilerini ve telefona gelen onay mesajlarını alarak, hesaplarında bulunan tüm paraların dolandırıcıların hesaplarına gönderildiği tespit edilmiştir. Her geçen gün yeni bir yöntemle insanları aldatmaya çalışan dolandırıcılara karşı, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. Sizi arayıp kendisini banka görevlisi olarak tanıtan “Hesabınızda işlem yapıldığı, kredi aidatlarının iade edilmesi şeklinde senaryolar üreterek sizden hesap bilgileri , şifre ve telefona gelen onay mesajlarını isteyenlere inanmayalım, böyle durumlarda telefonu kapatarak hemen 112 Polis İmdat Hattına bilgi verelim."