Kahramanmaraş genelinde sıkı denetimler sürüyor!
Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Ekipler anonsalar yaparak kurallara uymayanları uyardı.
KAHRAMANMARAŞ 28.11.2020, 12:52
Kahramanmaraş’ta maske, mesafe ve hijyen denetimi yapan Ekipler, kent merkezindeki belirledikleri yerlerde denetimlerini sürdürdü.
Ekipler, kalabalık yerlerde vatandaşlara sigara içmemeleri, maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Ayrıca ekip otolarından anonslar yapılarak vatandaşların kurallara uymaları istenildi.
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