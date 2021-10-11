Kahramanmaraş İl Koordinasyon kurulu toplandı!

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Coşkun, “2021 yılı yatırımlarının 3. dönem sonu gerçekleşmeleri ile ilgili yatırım izleme raporlarını incelediğimizde, 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle Kahramanmaraş il genelinde yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları toplam 263 proje üzerinde çalışmalarını yürütmektedir. Projelerin toplam tutarı 10 milyar 987 milyon 994 bin TL, 2021 yılı ödeneği ise 1 milyar 385 milyon 618 bin TL’dir.

Sektörler itibariyle 2021 yılı ödeneğinden en fazla payı 455 milyon 681 bin TL ödenekle tarım sektörü almış, bu sektörü 317 milyon 204 bin TL ödenekle eğitim sektörü izlemiş, 203 milyon 331 bin TL ödenekle ise ulaştırma sektörü 3. sırada yer almıştır.

Değerli Koordinasyon Kurulu Üyeleri,

2021 yılı Yatırım çalışmalarının son dönemine girmiş bulunuyoruz. Çalışmaların hız kazanarak devam edeceği önümüzdeki süreçte tüm kurum ve kuruluşlarımıza kolaylıklar diliyor, yatırımların hayata geçirilmesinde emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile Belediyelerimizin 2021 yılı yatırımlarının 3. dönem gerçekleşmeleri ile karşılaşılan güçlükler ve koordinasyonu gerektiren konular değerlendirildi.

Kurum ve kuruluşlarımız tarafından hedef ve sorumluluk alanları kapsamında yapılan sunumlar ile devam eden toplantı, ilgili kuruluşların taleplerini iletmesinin ardından sona erdi.









