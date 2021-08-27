Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, okulları ziyaret etti
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını yerinde inceledi.
KAHRAMANMARAŞ 27.08.2021, 14:20 27.08.2021, 14:47
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, 6 Eylül’de okulların tam zamanlı eğitim öğretime başlaması için hazırlık çalışmalarını yerinde görmek amacıyla okulları hem ziyaret etti hem de incelemelerde bulundu.
Okullarda kullanılacak sıvı deterjan ve dezenfektan üretiminin yapıldığı Şehit İdari Ateşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Kahraman, üretimin yapıldığı laboratuvarı yerinde inceledi.
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Son olarak Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Kahraman, eğitim öğretime hazırlık çalışmaları hakkında okul idaresi ve öğretmenlerle değerlendirmelerde bulundu.
Muhabir: Gökhan Çalı
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