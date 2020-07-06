Kahramanmaraş'ın bunaltıcı sıcağından kaçan vatandaşlar, oraya akın etti!

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Yeşil Tepe mahallesinde inşa ettiği Dulkadiroğlu Mesire Alanı’nı virüs yasaklarının ardından vatandaşlara kapılarını açtı. Mangal ve nargilenin yasak olduğu mesire alanında vatandaşlar sosyal mesafe çerçevesinde hoşça vakit geçirdi.

Özellikle hafta sonları vatandaşlar temiz havanın tadını çıkarırken, görevliler vatandaşların sağlığı için sürekli denetim yaptı. Mesire alanı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, mesire alanına gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Mesire alanımız misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.

Tüm sosyal tesislerimizde olduğu gibi mesire alanımızda da gerekli tedbirleri aldık. Vatandaşlarımız sağlıklı bir şekilde tesislerimizi ziyaret edebiliyor. Sıcakların artmasıyla şehre 15 dakika mesafede bu güzel alan ziyaretçilerimize serin bir ortam sunuyor. Vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve mutluluğu bizler için son derece önemli. İnşallah bu gibi yatırımlarımız devam edecek. Şuanda heyecan bahçemizin çalışmalarında sona yaklaşıldı. Orası da tamamlandığında vatandaşlarımızın uğrak mekanlarından biri haline gelecek.” Mesire alanını ziyaret eden vatandaşlarda gördükleri ilgiden ve hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.