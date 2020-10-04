Kahramanmaraş'ın gülü Şahin abimizi kaybettik!

13 Eylül’de korona virüse yakalanan, haftalardır hastanede yatan Şahin Geçgin’in vefat haberi ise Kahramanmaraş halkını üzüntüye boğdu.

Genellikle namazlarını Çarşıbaşı Camii’nde kılar namazdan sonra Demirciler Çarşısı esnafına uğrardı.

Aslında her esnafın hoş bir anısı vardır rahmetli Şahin abi ile...

Bizlerde Aksu Tv ailesi olarak, Kahramanmaraş’ın Gülü Şahin Geçgin’e Allah’tan rahmet sevenlerine başsağlığı dileriz.

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