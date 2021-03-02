Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerindeki okullar gönüllü kadınların elleriyle güzelleşiyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 9 kadın gönüllüden oluşan ekip, kırsal bölgelerdeki okulların fiziki eksikliklerini belirleyip belediye tarafından okulların tadilatlarının yapılmasına katkı sağlıyor. 

KAHRAMANMARAŞ 02.03.2021, 11:44 03.03.2021, 18:29

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un eşi Funda Okumuş ile bazı belediye görevlilerinin eşlerinin de aralarında bulunduğu 9 kadın, kırsal mahallelerdeki okulların güzelleşmesi adına çalışma başlattı.

Okulları dolaşarak eksiklikleri tespit eden kadınlar, tespitlerini belediyeye bildiriyor. Türkoğlu Belediyesi tarafından görevlendirilen boyacı, elektrikçi, tesisatçı ve çatı ustaları ise okulların arıza, bakım ve onarımlarını yapıyor.

Gittikleri okullarda öğrencilerle de özel olarak ilgilenen gönüllüler, çocukların kırtasiye ve tablet gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Funda Okumuş, yaptığı açıklamada, tamamen gönüllü arkadaşlarından oluşan ekiple özellikle kırsal mahallelerdeki öğrencilere destek vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Haftada iki gün saha çalışmaları yaptıklarını aktaran Okumuş, şöyle devam etti:

"Salgın hastalık sürecinde en büyük sıkıntıyı eğitim alanında yaşadık. Bizler de çocuklarımız için ne yapabiliriz düşüncesiyle bir 'eğitim timi' kurmaya karar verdik. Daha sonra eşim Osman Okumuş ile görüşüp destek vermesini istedik. Yaklaşık 2 ay önce ekibimizi oluşturarak çalışmalara başladık. Öncelikle okullarımızın fiziki sıkıntılarını hafifletmek adına hareket ettik. Alanında uzman arkadaşlarımız bizden sonra okullara gidip gerekli çalışmaları ücretsiz olarak yapıyorlar."

Okumuş, sadece okulların fiziki yapısındaki bakım onarımla sınırlı kalmak istemediklerini, ihtiyaç sahibi öğrenciler için de bazı projeleri hayata geçirdiklerini aktardı.

Ekiplerin saha çalışmalarında tespit ettiği öğrencilerden 300'üne çalışma masası, 200'üne ise tablet temin ettiklerini bildiren Okumuş, masa ve tabletlerin öğrencilerin evlerine kadar götürülüp teslim edildiğini sözlerine ekledi.

- "Ekibin mesai kavramı yok"

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da oluşturulan ekibin şimdiye kadar 10 okulun ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağladığını söyledi.

Bir taraftan normal belediyecilik hizmetleri verirken diğer yandan da yoğun bir şekilde sosyal faaliyetler yürüttüklerini ifade eden Okumuş, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de uzun bir süredir salgın hastalıkla mücadele ediyor. Bu süreç birçok sosyal sıkıntıyı beraberinde getirdi. Biz de bu sıkıntıları hafifletmek adına gönüllülerden oluşan bir tim oluşturduk. Ekibin mesai kavramı yok." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Aydoğan ise tamamı kadın gönüllülerden oluşturulan "eğitim timi" aracılığıyla okullardaki ihtiyaçların tespit edildiğini anlatarak, öğrenciler adına atılan tüm adımların destekçisi olacaklarını ifade etti. 

Gönüllülerden Hidayet Kardaş, öğrencilere destek olmak adına çıktıkları bu yolda hayırseverlerin desteklerini beklediklerini söyledi.

Fatma Göncüoğlu da ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olabilmenin sevincini yaşadıklarını ifade ederek, amaçlarının daha güzel hizmetlere imza atabilmek olduğunu dile getirdi.

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