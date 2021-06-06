Kahramanmaraş, İş Dışı Buluşmaları etkinliği ile bir araya geliyor

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş KAGİK ve Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu işbirliği ile düzenlenen ‘İş Dışı Buluşmalar’ etkinliği yarın saat 18.00’de KMTSO binası bahçesinde gerçekleştirilecek.

KMTSO üyelerinin tanışması ve işbirliklerinin güçlendirilmesi hedefiyle Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu (KAGİK) ve Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu (KAGEGİK)’nun organize ettiği “İş Dışı Buluşmaları” iş dünyasının birlik ve beraberliğinin güçlenmesine katkı sağlamak için gerçekleştiriliyor.