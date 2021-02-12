Kahramanmaraş Kale’sindeki Türk bayrağına kırmızı şeritli istiklal madalyası takıldı

"İstiklalin 101. Yılı" etkinlikleri kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu'nun katılımıyla, tarihi Kahramanmaraş Kalesi'ndeki Türk bayrağına kırmızı şeritli İstiklal Madalyası takıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından katılımcılar, kent savunmasının simge isimlerinden Abdal Halil Ağa'nın torunlarının çaldığı davul eşliğinde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Daha sonra büyükşehir belediyesine geçilerek Belediye Başkanı Hayrettin Güngör AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın dedesi ve aynı zamanda milli mücadele kahramanı Ali Hafızoğlu Mehmet (Ünal) Pehlivan’ın tablosunu hediye etti.