Kahramanmaraş koruyucu aile seferberliğinde Türkiye'de üçüncü sırada!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Mutlu Kaya Aksu Haber’e yaptığı özel röportaj ’da “ilimizde koruyucu ailelerimizin yanında 198 çocuğumuz bulunurken Nüfusa göre 3 Sıradaki il durumundayız.” Dedi.

Konuşmasının devamında kaya, “koruyucu aile yanında aile şefkatiyle büyüyen çocuklarımız var, bu kapsamda ilimizin ayrı bir özelliği bulunuyor” ifadelerine yer verdi.

Nüfusa Oranla Koruyucu Ailede En Başarılı İller

İllerin nüfuslarına göre oranlandığında koruyucu aile sistemindeki başarılarıyla Kayseri (260 koruyucu aile yanında 288 çocuk), Adana (171 koruyucu aile yanında 235 çocuk), Kahramanmaraş (134 koruyucu aile yanında 198 çocuk), Tekirdağ (116 koruyucu aile yanında 128 çocuk) Afyon (128 koruyucu aile yanında 155 çocuk) Hatay (168 koruyucu aile yanında 243 çocuk) ön plana çıkıyor.