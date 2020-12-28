Kahramanmaraş'lı şehit için tören düzenlendi

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende şehit Özdemir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak, memleketi Kahramanmaraş'a gönderilmek üzere Van'a uğurlandı.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve polisler katıldı.