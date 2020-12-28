Kahramanmaraş'lı şehit için tören düzenlendi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ali Özdemir için tören düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 28.12.2020, 20:26
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende şehit Özdemir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak, memleketi Kahramanmaraş'a gönderilmek üzere Van'a uğurlandı.
Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve polisler katıldı.
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