Kahramanmaraş'lı taksicilerden vatandaşlara destek!

Kahramanmaraş’ta taksicilik yapan Önal Canpolat ve arkadaşları sokak kısıtlamasını olduğu saatlerde vatandaşların sokağa çıkmaması için temel ihtiyaçları baştan olmak üzere temizlik ürünleri ve hijyen malzemelerini evlerine kadar götürdüklerini söyledi.



Bu süreçte yeter ki hiç kimse dışarı çıkmasın diyen taksici esnafı, “Bizi arasınlar ne ihtiyaçları varsa biz evlerine kadar götürürüz” diyorlar.



Taksici esnafı konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı da verdi. “bu süreçte yeter ki hiç kimse dışarı çıkmasın. Elbirliği ile değil kalp yakınlığı ile bu süreci atlatırız inşallah” Dedi.



Taksici esnafı Önal Canpolat sözlerine şöyle devam etti;



“Pandemi sürecinde zaman zaman sokak kısıtlamaları oluyor. Vatandaşlarımız evlerinde bir takım ihtiyaçlarına ulaşamıyor. Burada biz devreye giriyoruz. 724 saat, vatandaşlarımız evden çıkmaması için ihtiyaçlarını bize bildiriyorlar. Biz vatandaşların market alışverişlerini yapıyoruz. Ve marketten de evlerine kadar taksimetremizi açıyoruz. Ne kadar ücret yazdıysa hem taksimetre fişinin ücretini alıyoruz. Hem de market fişinin kendilerine ulaştırarak güzel bir hizmet yapıyoruz. Vatandaşlarımız yeter ki sokaklara çıkmasınlar biz onlara bir telefon kadar yakınız. Bizi arasınlar ne ihtiyaçları varsa biz kendilerine götürelim.



Arkadaşlarla sohbet ederken vatandaşların sokağa çıkmama adına ne yapabiliriz diye fikir terapisinde bulunduk. Ve böyle bir fikir çıktı ortaya bizde bunları vatandaşlarımıza tam duyuramıyoruz. Sizlerin aracılıyla vatandaşlarımıza duyurmak istedik bu süreçte yeter ki hiç kimse dışarı çıkmasın. Elbirliği ile değil kalp yakınlığı ile bu süreci atlatırız inşallah.

Vatandaşlar gayet durumdan çok memnun müşteriler evlerinde bizleri arıyorlar. İhtiyaçlarını bildiriyorlar. Hem sokağa çıkmama adına hem de bu hastalığa yakalanmış olan insanları da takip ederek evden çıkmamalarını sağlayarak bu hizmeti yerine getiriyoruz. Ve bu hizmet karşısında vatandaşlar bizlere çok teşekkür ediyorlar. Ve bu durumdan dolayı da bizlere de güzel dönüşler oluyor.



Vatandaşların genel olarak talepleri temizlik ürünleri, hijyen ürünleri ve gıda malzemeleri üzerine, acil gelişen durumlarda ihtiyaçlarını bildiriyorlar bizde alıp evlerine kadar bu malzemeleri götürüyoruz. Taksimetreyi açtıktan sonra vatandaşlarımız isterse yarım ekmek söylesin yine alır evlerine kadar götürürüz.”

Haber: Gökhan Çalı





