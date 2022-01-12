Kahramanmaraş, metal mutfak eşyasında üretim üssü oldu

Geçen yıl Türkiye'de alüminyum ve çelikte yaklaşık 130 milyon dolarlık metal mutfak eşyası ihracatı yapan Kahramanmaraş, ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

Sektör temsilcilerinden Veysel Altunbaş Dünya’nın birçok ülkesine ihracat yaptıklarını sözlerine ekledi.