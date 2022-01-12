Kahramanmaraş, metal mutfak eşyasında üretim üssü oldu
Türkiye'nin önemli metal mutfak eşya üretim merkezlerinden Kahramanmaraş, hem iç piyasada hem ihracatta tencere ve tava ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor.
KAHRAMANMARAŞ 12.01.2022, 11:10 12.01.2022, 12:03
Geçen yıl Türkiye'de alüminyum ve çelikte yaklaşık 130 milyon dolarlık metal mutfak eşyası ihracatı yapan Kahramanmaraş, ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.
Sektör temsilcilerinden Veysel Altunbaş Dünya’nın birçok ülkesine ihracat yaptıklarını sözlerine ekledi.
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