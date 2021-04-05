Kahramanmaraş Milli Beka hareketinden sert tepki!
Kahramanmaraş Milli Beka Hareketinden darbe mesajı yayımlayan 103 amirale sert tepki geldi.
KAHRAMANMARAŞ 05.04.2021, 17:08 05.04.2021, 17:39
Kahramanmaraş Milli Beka Hareketi İl Başkanlığı Milli İrade Meydanında toplanarak basın açıklaması yaptı.
Basın açıklamasında ise 103 Emekli Amiral’i sert sözlerle eleştiren Kahramanmaraş Milli Beka Hareketi İl Başkanlığı bu devlet’i yıkamazsınız dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman destekçisi olduklarını söyleyen Milli Beka Hareketi 103 amirali kınıyoruz ifadelerini kullandı.
14°
hafif yağmur
Namaz Vakti 05 Nisan 2021
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:05
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:15
|Akşam
|19:05
|Yatsı
|20:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|30
|64
|2. Galatasaray
|31
|61
|3. Fenerbahçe
|30
|59
|4. Trabzonspor
|31
|56
|5. Alanyaspor
|31
|49
|6. Hatayspor
|30
|49
|7. Gaziantep FK
|30
|47
|8. Karagümrük
|31
|45
|9. Sivasspor
|30
|41
|10. Göztepe
|31
|40
|11. Konyaspor
|30
|39
|12. Antalyaspor
|31
|39
|13. Rizespor
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. Başakşehir
|31
|33
|16. Malatyaspor
|30
|32
|17. Ankaragücü
|30
|32
|18. Kayserispor
|30
|32
|19. Gençlerbirliği
|30
|30
|20. Erzurumspor
|31
|27
|21. Denizlispor
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|28
|57
|2. Samsunspor
|28
|54
|3. Adana Demirspor
|28
|52
|4. Altınordu
|28
|52
|5. Altay
|27
|50
|6. İstanbulspor
|28
|48
|7. Ankara Keçiörengücü
|28
|46
|8. Tuzlaspor
|28
|41
|9. Bursaspor
|27
|40
|10. Bandırmaspor
|28
|38
|11. Ümraniye
|28
|38
|12. Boluspor
|28
|32
|13. Balıkesirspor
|28
|32
|14. Adanaspor
|28
|31
|15. Menemenspor
|28
|29
|16. Akhisar Bld.Spor
|28
|25
|17. Ankaraspor
|28
|19
|18. Eskişehirspor
|28
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|31
|74
|2. M. United
|30
|60
|3. Leicester City
|30
|56
|4. Chelsea
|30
|51
|5. Tottenham
|30
|49
|6. Liverpool
|30
|49
|7. West Ham
|29
|49
|8. Everton
|28
|46
|9. Aston Villa
|29
|44
|10. Arsenal
|30
|42
|11. Leeds United
|30
|42
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Southampton
|30
|36
|14. Wolverhampton
|29
|35
|15. Burnley
|30
|33
|16. Brighton
|30
|32
|17. Newcastle
|30
|29
|18. Fulham
|31
|26
|19. West Bromwich
|30
|21
|20. Sheffield United
|30
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|29
|66
|2. Real Madrid
|29
|63
|3. Barcelona
|28
|62
|4. Sevilla
|29
|58
|5. Real Betis
|29
|46
|6. Villarreal
|29
|46
|7. Real Sociedad
|28
|45
|8. Celta de Vigo
|29
|37
|9. Granada
|29
|36
|10. Athletic Bilbao
|28
|35
|11. Levante
|29
|35
|12. Valencia
|29
|33
|13. Cádiz
|29
|32
|14. Osasuna
|29
|31
|15. Getafe
|29
|30
|16. Real Valladolid
|28
|27
|17. Elche
|29
|26
|18. Huesca
|29
|24
|19. Eibar
|29
|23
|20. Deportivo Alaves
|29
|23
Günlük GazetelerTümü