Kahramanmaraş Milli Türk Talebe Birliğinden etkinlik!

Yedikuyular Kayak Merkezinde düzenlenen etkinlikte lise öğrencileri 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla hilal oluşturdu ve bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi.

Filistin ve Türk Bayraklarıyla barış söylemi içinde gerçekleşen yürüyüşte çok güzel görüntüler ortaya çıktı.

Türk Talebe Birliği olarak 2022 yılını Kudüs yılı olarak kabul ettiklerini söyleyen Kahramanmaraş Türk Talebe Birliği İl Başkanı Yasir Çiçek yapacakları tüm faaliyetleri 2022 Kudüs yılı kapsamında gerçekleştireceklerini söyledi.