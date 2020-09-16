Kahramanmaraş otogarında yenileme çalışması tüm hızıyla devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaca cevap veremez hale gelen Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yenileme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yıkım çalışmaları tamamlanan otobüs terminalinde, yenileme işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yenileme çalışmaları kapsamında günün şartlarına uygun bir düzenleme yapılacak. Terminal binası, iki kattan oluşacak Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde zemin katında; 18 adet bilet satış gişesi, 11 adet büfe, 1 adet kafe, 1 adet berber ve 1 adet sağlık kabini yer alacak. Birinci katta ise Bebek Bakım Odası, Bay, Bayan Mescit ve Bay, Bayan Abdestlik gibi bölümler yer alacak.

Hizmet ilçe garajından veriliyor

Öte yandan terminal içerisinde yenileme çalışmaları nedeniyle şehirlerarası ulaşım hizmeti veren firmalar ise geçici olarak ilçe garajında hizmet veriyor.

Kahramanmaraş’ın her şeyin en iyisine layık olduğunu ifade eden firma yetkilileri, terminal binası içerisinde yapılan tadilatın kendileri için de iyi bir gelişme olduğuna dikkat çekerek, daha modern ve daha ferah bir ortamda hizmet vermekten mutluluk duyacaklarını ifade ettiler.