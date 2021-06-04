Kahramanmaraş polisi son bir haftada silah kullanan 7 şüpheli şahıstan, 8 silah ele geçirdi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadele etmesiyle havaya ateş eden magandalara, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan kişilere ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere fırsat verilmedi.

Polis ekipleri huzur uygulamalarında ve denetimlerinde silahla meydana gelmesi muhtemel olayları engellemek için yoğun önlemler aldı. Silahla gerçekleşebilecek her türlü olaya anında müdahale eden polis, olay yerlerine seri şekilde intikal ederek şüphelileri silahlarla birlikte yakaladı. Mahalle bazlı anlık huzur ve süpürme şeklindeki uygulamalarına ağırlık veren polis, yaya ve motorize ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili kent genelinde yoğun uygulamalar yaptı. Bunun yanı sıra suça meyilli kişiler ve araçlar takip edildi. Çok sayıda adrese de baskın yapıldı.

Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 3 kişi, sokakta üzerinde silah taşırken yakalanan 2 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 2 kişi yakalandı. Toplamda 7 şahıstan 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 8 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Yakalanan 6 şahsa da adli ve İdari İşlem yapıldı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozan, havaya ateş eden şahıslara yönelik etkin mücadeleye devam edileceği, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği ifade edildi.