Kahramanmaraş polisinden aranan şahıslara kapsamlı operasyon

Şehir içinde ve çevre yollarında yapılan uygulama yöntemleri suç analizlerinden yola çıkarak yeniden planlanırken, suçun önlenmesi kapsamında aranan şahıslar yakalanarak biran evvel adalete teslim ediliyor.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda aranan şahısların gidebileceği adresleri detaylı araştırmalar ile tespit ederek eşzamanlı operasyonlar yaptı.

04.07.2020/10.07.2020 tarihleri arasında Kahramanmaraş il Geneli Polis sorumluluk bölgesinde

Fuhuşa Teşvik suçundan 9 yıl hapis ile aranan 1 kişi, Hürriyetten Yoksun Kılma suçundan 5 yıl 2 ay hapis ile aranan 2 kişi, Vergi Usul Kanuna muhalefetten 6 yıl 6 ay hapis ile aranan 1 kişi, Yaralama, Hırsızlık, Rüşvet, Dolandırıcılık gibi suçundan 6 ay ile 5 yıl arası ceza ile aranan 34 kişi, aynı kapsamdaki suçlarda Yakalama müzekkeresi ile aranan 30 kişi yakalandı.

Eşzamanlı Operasyonlarda adreslerinde tek tek yakalanan 78 kişi gözaltına alındı.

Bu şahıslardan 48 kişi Adli Makamlar tarafından tutuklandı.

Tutuklanan şahıslar cezaevlerine teslim edildi.