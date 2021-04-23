Kahramanmaraş'ta 23 Nisan için sade kutlama

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdür Vekili Zekeriya Kahveci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.





Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından program sona erdi.

İl Millî Eğitim Müdür Vekilimiz Zekeriya Kahveci ile il ve ilçe yöneticilerimiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma törenini gerçekleştirdi.