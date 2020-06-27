Kahramanmaraş'ta 5. kattan düşen kadın öldü!
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde apartmanın 5. katından düşen kadın yaşamını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 27.06.2020, 17:36 27.06.2020, 18:14
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Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Afşinbey Caddesi'ndeki apartmanda ikamet eden İlknur Öksüz (35), henüz belirlenemeyen nedenle 5. kattan düştü.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Öksüz'ün cenazesi, Afşin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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