Kahramanmaraş'ta 5. Uluslararası Tekstil Zirvesi yapıldı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından 5. Uluslararası Tekstil Zirvesi düzenlendi. Aynı zamanda Eximbank Kahramanmaraş şubesinin açılışı yapıldı.

KMTSO'da düzenlenen etkinliğe çok sayıda iş adamı katıldı

Programın açılış konuşmasını KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu yaptı.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Kahramanmaraş’ta bugün açılışını yaptıkları ofisin bölgeye hizmet vereceğini ifade ederek, oluşacak bu sinerjiyle Türkiye'nin ihracatına çok daha büyük katkı sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz ise büyük bir başarı hikâyesi yasıldığını vurguladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de ihracat hedeflerini birer birer aştıklarını dile getirdi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay burada yaptığı konuşmada Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Tekstil Zirvesi'nde, Kahramanmaraş'ın kısa dönemde gösterdiği başarının ortada olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da geçen yıl salgının dünyada sıkıntılara yol açtığını hatırlatarak, 2021 yılında dünyada ciddi toparlanmaların görüldüğünü belirtti.

Konuşmaların ardından Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, konuklarına yöreye özgü sim sırma tablolar hediye etti.

Öte yandan kentte Eximbank şubesi açılışı da protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, eski başbakan yardımcılarından Veysi Kaynak, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz ve ilgililer katıldı.