Kahramanmaraş'ta 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime geçti!
Türkiye'de tüm ilkokul öğrencileri ve 8 ile 12. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime devam ediyor, Diğer sınıflarda okuyan öğrenciler ise eğitimlerine EBA TV üzerinden devam ediyor. Alınan kararla birlikte 5. ve 9. sınıf öğrencileri de yüz yüze eğitime geçti.
KAHRAMANMARAŞ 03.11.2020, 16:36 03.11.2020, 21:02
Türkiye’de corona virüsü sebebiyle okullarda yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı.
İlk önce 1. sınıflar, sonrasında ise birçok sınıf öğrencisi yüz yüze eğitime başladı.
Son alınan kararlara göre 5. ve 9. sınıf öğrencileri de yüz yüze eğitime 2 Kasım’da başladı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz yüz yüze eğitimin 5. Ve 9. Sınıflarda başladığını söyledi.
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