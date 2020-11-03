Kahramanmaraş'ta 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime geçti!

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle okullarda yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı.

İlk önce 1. sınıflar, sonrasında ise birçok sınıf öğrencisi yüz yüze eğitime başladı.

Son alınan kararlara göre 5. ve 9. sınıf öğrencileri de yüz yüze eğitime 2 Kasım’da başladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz yüz yüze eğitimin 5. Ve 9. Sınıflarda başladığını söyledi.