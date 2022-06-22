Kahramanmaraş'ta apart denetimi

Yapılan uygulamada 61 Günübirlik Konaklama yeri kontrol edilmiş, 421 şahsın GBT kontrolü yapılmış, yapılan kontrollerde "Kasten Yaralama" suçundan aranan 1 şahıs tespit edilerek yakalaması yapılmıştır. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ahlak Ekipleri apart ve günübirlik konaklama yerlerinde oluşabilecek suç ve suçluyla mücadele kapsamında denetimler artarak devam edecektir.