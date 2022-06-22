Kahramanmaraş'ta apart denetimi
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ahlak Ekipleri ile birlikte çok sayıda ekibin katılımıyla Günübirlik Kiralanan Evlere yönelik 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde eş zamanlı denetim uygulaması yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 22.06.2022, 13:40
Yapılan uygulamada 61 Günübirlik Konaklama yeri kontrol edilmiş, 421 şahsın GBT kontrolü yapılmış, yapılan kontrollerde "Kasten Yaralama" suçundan aranan 1 şahıs tespit edilerek yakalaması yapılmıştır. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ahlak Ekipleri apart ve günübirlik konaklama yerlerinde oluşabilecek suç ve suçluyla mücadele kapsamında denetimler artarak devam edecektir.
Namaz Vakti 22 Haziran 2022
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|36
|60
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|36
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|36
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|36
|51
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|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
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|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
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|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
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|36
|38
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|36
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|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
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|38
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|38
|69
|6. M. United
|38
|58
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|38
|56
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|38
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|38
|51
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|38
|51
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|38
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|12. Crystal Palace
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|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
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|38
|48
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|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
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|38
|42
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|38
|42
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|38
|39
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|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
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|38
|31