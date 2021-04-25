Kahramanmaraş'ta aynı inşattan üç kez hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta aynı inşattan üç defa elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 25.04.2021, 21:28
Merkez Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'ndeki inşaattan farklı tarihlerde elektrik kablosu çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ve Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin S.K, M.T, S.D, Z.Ç. ve H.B. olduğunu tespit etti.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları yakaladı.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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