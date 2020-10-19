Kahramanmaraş'ta bugün başladı! Tam bir hafta devam edecek
İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeni bir genelge yayınladı. Yayımlanan genelgeye göre; 7 gün boyunca her gün ayrı konularda, ülke genelinde denetimler yapılacak.
KAHRAMANMARAŞ 19.10.2020, 16:10 19.10.2020, 19:11
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Bu manada Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri kent genelinde kafe, restoran umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, gibi yeme içme mekânlarında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.
Gerçekleşen denetimde Belirlenen kurallara uymayan işletmecilere, ilk defada işletme yerine uyarı, ikincide para cezası, üçüncü kez de uymaz ise mekânı kapatmaya kadar uzanan yaptırımlar uygulanacak.
Haber: Mehmet DEVECİ
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