Kahramanmaraş'ta bugün başladı! Tam bir hafta devam edecek

Bu manada Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri kent genelinde kafe, restoran umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, gibi yeme içme mekânlarında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Gerçekleşen denetimde Belirlenen kurallara uymayan işletmecilere, ilk defada işletme yerine uyarı, ikincide para cezası, üçüncü kez de uymaz ise mekânı kapatmaya kadar uzanan yaptırımlar uygulanacak.

Haber: Mehmet DEVECİ