Kahramanmaraş'ta bugün başladı! Tam bir hafta devam edecek

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeni bir genelge yayınladı. Yayımlanan genelgeye göre; 7 gün boyunca her gün ayrı konularda, ülke genelinde denetimler yapılacak.

KAHRAMANMARAŞ 19.10.2020, 16:10 19.10.2020, 19:11
87

Bu manada Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri kent genelinde kafe, restoran umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, gibi yeme içme mekânlarında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Gerçekleşen denetimde Belirlenen kurallara uymayan işletmecilere, ilk defada işletme yerine uyarı, ikincide para cezası, üçüncü kez de uymaz ise mekânı kapatmaya kadar uzanan yaptırımlar uygulanacak.

Haber: Mehmet DEVECİ

#İçişleri Bakanlığı #koronavirüs #denetim #Aksu Haber #aksu tv haber
Yorumlar (0)
21°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 19 Ekim 2020
İmsak 05:17
Güneş 06:37
Öğle 12:22
İkindi 15:27
Akşam 17:57
Yatsı 19:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 5 11
2. Alanyaspor 4 10
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Galatasaray 4 7
6. Erzurumspor 4 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Gençlerbirliği 3 4
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Başakşehir 5 4
20. Denizlispor 4 2
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Tottenham 5 8
7. Chelsea 5 8
8. West Ham 5 7
9. Leeds United 4 7
10. Man City 4 7
11. Southampton 5 7
12. Newcastle 5 7
13. Crystal Palace 5 7
14. M. United 4 6
15. Wolverhampton 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3