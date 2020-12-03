Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı saldırıda yaralanan polis memuru şehit oldu!

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin bir otelde şahıs sorgulamasında cinayet zanlısı olarak aranan şahısın polis ekipleriyle çıkan silahlı çatışmada yaraladığı 2 polis memurundan cinayet büro amirliğinde görevli memur Barış Göl. Kaçan Muhammet Karataş adlı şahısı arama çalışmaları polis ekiplerince devam ediyor.

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