Kahramanmaraş'ta 'dur' ihtarına uymayan 5 şüpheli gözaltına alındı!

Şeyh Adil Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, 46 EZ 458 plakalı otomobili durdurmak istedi.

İhtara uymayan otomobildekiler, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından Menderes Mahallesi'nde ara sokakta yakalandı.

Yapılan inceleme sonrasında, otomobildeki Ö.İ'nin (25) yerel ilamat masasınca yalan tanıklık suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı, C.O. (25) ve O.O'nun (19) ise 2 gün önce Şeyh Adil Mahallesi'nde gerçekleşen bir hırsızlık olayının failleri olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından firari olarak arandıkları belirlendi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, folyo içerisine sarılı çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Otomobildeki N.D, (42) C.K. (26) ile diğer 3 şüpheli işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de çeşitli ihlallerden dolayı sürücü Ö.İ'ye 4 bin 351 lira cezai işlem uyguladı.