Kahramanmaraş'ta feci kaza! 2 ölü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, uçuruma devrilen kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 18.11.2021, 10:31
Malik H. (54) idaresindeki 46 NA 132 plakalı kamyon, Kılağlı Mahallesi Kabasal Köprüsü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, sürücü Malik H. ile yolcu Mustafa Ö'nün (64) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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