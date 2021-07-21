Kahramanmaraş'ta Geleneksel Bayramlaşma Töreni
Kahramanmaraş Valiliği tarafından düzenlenen ve geleneksel olarak yapılan kurban bayramı bayramlaşma töreni valilik binası bahçesinde yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 21.07.2021, 14:46 21.07.2021, 16:46
Programa Ak Parti MYK Üyesi, TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Ahmet özdemir, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör, ile İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, işadamları, siyasi parti yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.
Burada bulunan katılımcılar Aksu TV canlı yayını ile tüm vatandaşların kurban bayramını tebrik etti.
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