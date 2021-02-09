Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelileri jandarmadan kaçarken kaza yaptı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde jandarmanın takibe aldığı otomobil ile kaza yapan 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 09.02.2021, 00:47
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önceden takibe aldığı bir otomobili Dereköy Mahallesi çıkışında durdurmak istedi.
Jandarmanın "dur" ikazına uymayan ve ters şeride geçerek kaçmak isteyen sürücü kendisini takip eden ekip aracına çarptı.
Araçtan indirilen H.D. (39), M.B. (46) ve M.B. (79) gözaltına alındı.
Otomobilde yapılan aramada Pazarcık ilçesinin Küçüknacar Mahallesi'nden çalındığı tespit edilen keçi bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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