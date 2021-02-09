Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelileri jandarmadan kaçarken kaza yaptı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önceden takibe aldığı bir otomobili Dereköy Mahallesi çıkışında durdurmak istedi.

Jandarmanın "dur" ikazına uymayan ve ters şeride geçerek kaçmak isteyen sürücü kendisini takip eden ekip aracına çarptı.

Araçtan indirilen H.D. (39), M.B. (46) ve M.B. (79) gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada Pazarcık ilçesinin Küçüknacar Mahallesi'nden çalındığı tespit edilen keçi bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.